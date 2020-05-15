«Зенит» не будет формировать состав, пока не узнает, в каком еврокубке будет выступать

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, что в клубе не намерены вести работу над формированием состава вплоть до тех пор, пока не станет известно, в каком еврокубковом турнире примет участие команда в сезоне-2020/2021.
«В первую очередь мы ждём решения о нынешнем сезоне Евролиги. В то же самое время мы анализируем потери, которые понесли из-за непредвиденных обстоятельств.
Что касается формирования состава, то очень важно понять, в каком турнире мы будем принимать участие кроме Единой лиги ВТБ. До этих пор говорить о трансферах неприемлемо.
На сегодняшний день у восьми игроков есть контракты на следующий сезон. Что касается новичков и тех, чей контракт заканчивается, то мы будем принимать решение сразу после того, как определимся с турниром и задачами на следующий сезон», — приводит слова функционера Sputniknews.gr.
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