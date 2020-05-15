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Тони Паркер включил Кириленко в топ-5 лучших европейцев в истории НБА

Тони Паркер включил Кириленко в топ-5 лучших европейцев в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс», разыгрывающий защитник Тони Паркер назвал свою версию топ-5 лучших европейцев в истории НБА.

По его словам, в этот список входит он сам, а также экс-форвард «Юты Джаз», «Миннесоты Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс», а ныне глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, экс-центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Пау Газоль, многолетний лидер «Даллас Маверикс» Дирк Новицки и легендарный Дражен Петрович, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, Кириленко с небольшими перерывами выступал в НБА с 2001 по 2014 год. Он трижды входил в сборную всех звёзд защиты НБА и один раз участвовал в Матче всех Звёзд.

Всего в регулярных чемпионатах Кириленко принял участие в 797 матчах, ещё 55 поединков он провёл в плей-офф.

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