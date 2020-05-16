В США установили, что пилот вертолёта, на котором разбился Коби Брайант, был трезв

Судебные медицинские эксперты в США пришли к выводу, что пилот вертолёта, на котором разбился легендарный игрок НБА Коби Брайант, не употреблял спиртных напитков и наркотиков, сообщает AP News.

Из опубликованных материалов следует, что все девять человек, находившихся на борту вертолёта, мгновенно скончались от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Удалось восстановить и картину происшествия. Ара Зобаян, опытный пилот, который часто летал с Брайантом, резко поднялся, и ему почти удалось прорваться сквозь облака, когда вертолёт резко повернул налево и погрузился в травянистые дубовые холмы внизу. Когда он ударился о землю, воздушное судно летело со скоростью около 184 миль в час (296 км/ч) и снижался со скоростью более 4000 футов в минуту. Удар вызвал пожар, а обломки разбросало на площади размером с футбольное поле. Пламя охватило обломки, но было установлено, что ожоги на телах произошли после смерти.

Национальный совет по безопасности на транспорте не установил причину аварии, но заявил, что у вертолёта не было никаких признаков механического отказа.

В крови самого Брайанта был обнаружен препарат, который используется для лечения синдрома дефицита внимания, гиперактивности и нарколепсии.

Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.