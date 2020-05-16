Дуайт Ховард сообщил, что мать его сына погибла полтора месяца назад

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард сообщил, что мать его шестилетнего сына умерла полтора месяца назад. Об этом информирует Clutch Points. По словам Ховарда, смерть женщины не была связана с коронавирусом — она страдала от эпилепсии.
В прошлом сезоне из-за травмы спины он принял участие только в 9 встречах регулярного чемпионата. Центровой набирал 12,8 очка и совершал 9,2 подбора за 26 минут игры.
В нынешнее межсезонье Ховард подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». В нынешнем сезоне он принял участие в 62 встречах, набирая в среднем 7,5 очка и совершая 7,4 подбора.
Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.
- 16 мая 2020
-
09:57
-
08:50
-
07:03
-
00:19
- 15 мая 2020
-
22:44
-
21:55
-
20:25
-
19:23
-
18:12
-
17:22
-
17:04
-
16:08
-
14:47
-
12:40
-
11:54
-
11:07
-
10:20
-
09:29
-
01:16
- 14 мая 2020
-
23:43
-
22:50
-
21:55
-
20:55
-
19:47
-
19:37
-
17:41
-
17:38
-
17:37
-
17:23
-
16:47
-
15:05
-
11:46
-
10:38
-
09:09
-
04:34