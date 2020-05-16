Дуайт Ховард сообщил, что мать его сына погибла полтора месяца назад

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард сообщил, что мать его шестилетнего сына умерла полтора месяца назад. Об этом информирует Clutch Points. По словам Ховарда, смерть женщины не была связана с коронавирусом — она страдала от эпилепсии.



В прошлом сезоне из-за травмы спины он принял участие только в 9 встречах регулярного чемпионата. Центровой набирал 12,8 очка и совершал 9,2 подбора за 26 минут игры.



В нынешнее межсезонье Ховард подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». В нынешнем сезоне он принял участие в 62 встречах, набирая в среднем 7,5 очка и совершая 7,4 подбора.



Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.