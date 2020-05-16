Врач ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса

Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов скончался в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.



«Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией.



Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей.



Покойся с миром, друг. Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех «армейцев», и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем. Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем… Это большая потеря для всех нас», — гласит сообщение пресс-службы баскетбольного клуба ЦСКА.