Фрай поставил Леброна выше Джордана в списке лучших игроков НБА все времён

Бывший игрок НБА Ченнинг Фрай назвал Леброна Джеймса, а не Майкла Джордана лучшим игроком всех времён.



«У Майкла Джордана была только одна задача — набирать очки. Стоит признать, что он делал это просто невероятно. Но не считаю, что его стиль игры подошёл бы современной НБА. Никто не хотел играть с ним в одной команде, ведь так? Думаю, пришлось бы приложить много усилий, чтобы приспособиться. Говорят, он набирал бы по 50 очков за игру, но это не так. Против него успешно бы работала двойная опека.



Не стану врать, я никогда не был большим поклонником Джордана. Моими кумирами были Чарльз Баркли, Кевин Джонсон и Дэн Марли. Джордан никогда не был для меня на первом месте в списке лучших игроков в истории НБА. В моём списке Леброн Джеймс стоит выше Майкла Джордана», — приводит слова Ченнинга Фрая Clutch Points.