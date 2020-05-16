Фридзон: мурашки по коже побежали, когда я смотрел сериал про Джордана

Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон поделился впечатлениями от просмотра сериала «Последний танец», сюжет которого посвящён легендарному баскетболисту Майклу Джордану.

«Этот сериал подтолкнёт молодое поколение к занятиям баскетболом. Это сериал про наше детство. Мы жили этими матчами, каждую неделю мы ждали программу «Неделя НБА» и новости про конкретно «Чикаго Буллз». Все болели за эту команду. Даже люди, которые были далеки от баскетбола, знали эту команду. «Буллз» были самым главным спортивным клубом в те времена.

Все должны посмотреть этот сериал. У меня мурашки по коже побежали, когда я смотрел. В сериале показали, каким человеком был Джордан, что он пережил и сколько он выслушал всего. Там ведь показали и негативные стороны — про увлечение азартными играми. Несмотря на всё это, он продолжал тренироваться и приходить в зал", — сказал Фридзон в эфире «Матч ТВ».