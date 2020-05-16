Гомельский: реальных шансов на продолжение сезона у Евролиги нет
Известный баскетбольный комментатор Александр Гомельский поделился мыслями о возможном возобновлении сезона Евролиги. По его словам, шансов на это практически не остаётся.
«Думаю, реальных шансов на продолжение сезона у Евролиги практически нет. Насколько знаю, к групповым занятиям на сегодняшний день приступили только испанские и немецкие клубы. Евролига — коммерческая организация, нацеленная на извлечение прибыли. Руководство Евролиги старается минимизировать убытки. По этой причине затягивает объявление об окончании сезона», — приводит слова Гомельского Nevasport.
Напомним, сезон Евролиги был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. На момент приостановки в регулярном чемпионате лидировал «Анадолу Эфес».
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