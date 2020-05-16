Ряд клубов Евролиги выразил соболезнования ЦСКА в связи со смертью врача клуба
Сегодня, 16 мая, стало известно, что врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов скончался в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Новость вызвала большой резонанс в мире баскетбола. В частности, соболезнования клубу и близким умершего выразил целый ряд команд Евролиги и Единой лиги ВТБ.
«Наши искренние соболезнования семье и всем, кто знал замечательного доктора Романа», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива-Кубань» в комментариях к посту на странице ЦСКА в «Инстаграме».
Под постом отметились представители «Црвены Звезды», «Маккаби» и «Зенита». Кроме того, соболезнования выразил и экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес.
«Покойся с миром», — написал испанец.
Врач ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса
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