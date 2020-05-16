Коллинз рассчитывает получить максимальный контракт с «Атлантой Хоукс»

Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз признался, что рассчитывает получить максимальный контракт с командой из Джорджии. Предстоящим летом баскетболист получит статус ограниченно свободного агента.

«Когда мы говорим о максимальном контракте, то я определённо чувствую, что заслуживаю этого. Но я понимаю, что это бизнес и мы не всегда получаем то, чего хотим. Как бы то ни было, хочу оставаться с “Хоукс”. Чувствую, что мы инвестируем друг в друга. Мы хотим попасть в плей-офф», — приводит слова Коллинза Atlanta Journal Constitution.

Коллинз является одним из лидеров команды из Джорджии. В нынешнем сезоне он принял участие в 41 матче, набирая в них 21,6 очка, собирая 10,1 подбора и совершая 1,5 передачи.