Коллинз рассчитывает получить максимальный контракт с «Атлантой Хоукс»
Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз признался, что рассчитывает получить максимальный контракт с командой из Джорджии. Предстоящим летом баскетболист получит статус ограниченно свободного агента.
«Когда мы говорим о максимальном контракте, то я определённо чувствую, что заслуживаю этого. Но я понимаю, что это бизнес и мы не всегда получаем то, чего хотим. Как бы то ни было, хочу оставаться с “Хоукс”. Чувствую, что мы инвестируем друг в друга. Мы хотим попасть в плей-офф», — приводит слова Коллинза Atlanta Journal Constitution.
Коллинз является одним из лидеров команды из Джорджии. В нынешнем сезоне он принял участие в 41 матче, набирая в них 21,6 очка, собирая 10,1 подбора и совершая 1,5 передачи.
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