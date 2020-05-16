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Брокхофф может стать игроком «Анадолу Эфес»

Брокхофф может стать игроком «Анадолу Эфес»
Баскетбол / Евролига 0

Атакующий защитник Райан Брокхофф может стать игроком стамбульского «Анадолу Эфес», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Георге Заккас. Флагман турецкого баскетбола проявляет интерес к австралийцу.

Напомним, нынешний сезон Брокхофф начинал в составе «Даллас Маверикс». В регулярном чемпионате НБА он успел принять участие в 17 матчах, набирая в них 4,2 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 0,6 передачи.

В ходе сезона техасцы объявили о прекращении сотрудничества с игроком. Отметим, что Брокхофф уже имеет опыт выступлений в европейском баскетболе. В прошлом 29-летний игрок защищал цвета «Локомотива-Кубань». Более того, ему уже знаком и чемпионат Турции, ранее он выступал в «Бешикташе».

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