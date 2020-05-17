«Хьюстон» откроет тренировочную базу 18 мая

Руководство «Хьюстон Рокетс» приняло решение воспользоваться ослаблением режима самоизоляции в штате Техас и намерено открыть тренировочную базу команды уже 18 мая, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Таким образом, с 18 мая игроки смогут приступить к индивидуальным тренировкам.

Напомним, что сезон НБА был приостановлен в середине марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. С тех пор заразилось ещё несколько игроков и членов различных клубов.

В НБА по-прежнему надеются доиграть сезон и рассматривают различные варианты, в том числе, с возобновлением матчей сразу со стадии плей-офф. На момент приостановки первенства «Хьюстон» занимал шестое место в турнирной таблице Западной конференции.