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«Хьюстон» откроет тренировочную базу 18 мая

«Хьюстон» откроет тренировочную базу 18 мая
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Хьюстон Рокетс» приняло решение воспользоваться ослаблением режима самоизоляции в штате Техас и намерено открыть тренировочную базу команды уже 18 мая, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Таким образом, с 18 мая игроки смогут приступить к индивидуальным тренировкам.

Напомним, что сезон НБА был приостановлен в середине марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. С тех пор заразилось ещё несколько игроков и членов различных клубов.

В НБА по-прежнему надеются доиграть сезон и рассматривают различные варианты, в том числе, с возобновлением матчей сразу со стадии плей-офф. На момент приостановки первенства «Хьюстон» занимал шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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