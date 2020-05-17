«Ты моя жизнь!» Седокова в латексе вызывала восхищение Тиммы

Анна Седокова, известная певица и жена баскетболиста Яниса Тиммы, выступающего в «Химках», опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию в латексном костюме.

Тимма отреагировал на публикацию Седоковой, написав в комментариях «Ты моя жизнь!».

Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Анны Седоковой.

Ранее Анна Седокова обпуликовала в «Инстграме» пост, в котором призналась в любви Янису Тимме.

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.