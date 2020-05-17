Ватутин — о смерти врача ЦСКА: мы ничем не смогли помочь. Прости нас, друг

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о клубном враче команды Романе Абжелилове, о смерти которого стало известно вчера, 16 мая. Специалист скончался от осложнений после заражения коронавирусом.

«Рома – настоящий русский врач, в самом правильном, самом жизненном понимании этих слов. Своим пациентам он был не только доктором, он был медицинским братом, психологом, другом, наконец, доверенным человеком. Его не просто любили, его невероятно ценили как профессионала. Врач команды – всегда деликатная профессия, но с любыми проблемами игроки, их семьи и сотрудники клуба могли обратиться к нему, будучи уверенными, что Рома поможет, вылечит, подскажет и, если надо, никому не расскажет.

Хитрый прищур, улыбка, всегда хорошее настроение и шутки – таким был наш Рома. Все ещё спят на выезде в день игры, а Рома уже сходил рано утром в магазин, купил домой вкусностей. Кто-то заболел – Рома уже ищет машину, чтобы доехать и помочь. Надо отметить победу – у Ромы всё готово. Маленький человек с добрым сердцем, работавший с большими людьми. Его хватало на всех. А мы ничем не смогли помочь… Прости нас, друг… Покойся с миром, Доктор Рома", — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.