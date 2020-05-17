Дэвид Робинсон: Родман был деструктивным для «Сан-Антонио Спёрс»

Бывший центровой «Сан-Антонио Спёрс», легенда техасского клуба Дэвид Робинсон вспомнил о совместных выступлениях с Деннисом Родманом. По словам Робинсона, форвард был деструктивным в процессе построения командной химии.

«Деннис — очень сложный парень. Полагаю, причина кроется в его прошлом, он не знал, как самовыразиться. Хороший парень, с добрым сердцем.Трудолюбив на паркете, хотел делать правильные вещи. Но, как только речь заходила о команде, он был деструктивным. Не было ничего, что могло бы заставить его покинуть зону комфорта», — приводит слова Робинсона Clutch Points

После ухода из «Сан-Антонио» Родман завоевал три титула в составе «Чикаго Буллз». Ещё два перстня завоевал с «Детройт Пистонс».