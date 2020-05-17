В НБА сократят длительность тренировочного лагеря

Руководство НБА сократит длительность тренировочного лагеря перед возобновлением сезона. Планировалось, что он составит 4–5 недель, теперь же стало известно, что он пройдёт в течение 2–3 недель, сообщает The Athletic. Это может привести к более раннему возобновлению сезона.

Уже несколько команд НБА приняло решение открыть тренировочные базы. Пока тренировки проводятся в индивидуальном порядке. В лиге также рассматривают возможность допуска членов семьи в любой город, где будет доигран сезон. При этом им необходимо будет согласиться на соблюдение определённых правил.

Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. С тех пор заразилось ещё несколько игроков и членов различных клубов.