Карри — о матчах без зрителей: это будет грубо
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мыслями о возможном возобновлении сезона НБА. В случае если чемпионат удастся доиграть, зрители не будут допущены на трибуны.
«Матчи без зрителей — это будет грубо. Это выведет всё абсолютно на другой уровень, все увидят то сумасшествие, которое происходит на паркете. Будет слышен треш-ток, в котором принимаю участие даже я.
С другой стороны, это может быть интересно болельщикам и приблизит их к пониманию того, что мы делаем на паркете", — приводит слова Карри CNN.
Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. С тех пор заразилось ещё несколько игроков и членов различных клубов.
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