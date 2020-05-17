Игрок «Барселоны» — о возобновлении тренировок: ощущение, словно я уже завершил карьеру
Форвард «Барселоны» Пьерре Ориола признался, что ему тяжело даются первые тренировки после послабления карантина в Испании. По его словам, он почувствовал усталость уже после пяти бросков.
«Два месяца мы стояли на месте. Да, дома мы следовали плану, который нам дала команда, но это сложно и сильно отличается от того, что мы делаем на площадке. Чувствовал себя, будто уже завершил карьеру. На тренировке мне было сложно бежать, бросать. Думаю, что понемногу мы начнём восстанавливаться.
Я удивился, когда попал первым же броском. Но после пяти попыток я уже устал. Конечно, я не потерял чувство мяча, но с точки зрения физики и ритма чувствовал себя как баскетболист, завершивший карьеру", — приводит слова Ориолы Eurohoops.
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