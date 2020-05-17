Расселл: не буду ставить в заслугу Аткинсону мой прорыв в минувшем сезоне

Разыгрывающий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Д'Анджело Расселл не стал подбирать лестные выражения в адрес бывшего наставника «Бруклин Нетс» Кенни Аткинсона, с которым он успел поработать, выступая в команде из Нью-Йорка. По словам Расселла, Аткинсон не осознавал весь его потенциал.

«Не собираюсь ставить в заслугу Аткинсону мой прорыв в сезоне-2018/2019. Честно говоря, до сих пор думаю, что он не понимал, с кем имеет дело. Он не осознавал, на что я способен в четвёртой четверти», — приводит слова баскетболиста The Athletic.

Минувший сезон стал лучшим в карьере Расселла. Потом он перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз», а уже в ходе нынешнего регулярного чемпионата был выменян в «Миннесоту Тимбервулвз».