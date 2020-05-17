Известный украинский баскетболист Мясоедов находится в коме после падения с велосипеда

Известный игрок БК «Запорожье» Сергей Мясоедов впал в кому после падения с велосипеда, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины. Его состояние оценивается как очень тяжёлое.
«Ситуация очень тяжёлая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томограмма. К счастью, её анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжёлое.
Всё зависит от ближайших дней. Что касается условий и медицинского сопровождения Сергея, то всё на высоком уровне, мы подключили руководство города, которое помогает в этом. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузку», — сказал глава запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон.
Инцидент с падением случился 16 мая. Мясоедов обратился в больницу с жалобами на боли в ключице, однако в медучреждении ему стало хуже и он потерял сознание.
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