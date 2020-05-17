Грин: Стефен Карри — лидер «Голден Стэйт»

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что Стефен Карри является лидером команды.



«Стефен Карри — лидер „Голден Стэйт“. Он очень самоотверженный человек. Он постоянно беспокоится о других и никогда не говорит о себе. Когда у вас такой лидер, все ему будут подчиняться. Он придал особый облик не только нашей команде, но и всей лиге», — приводит слова Дрэймонда Грина NBC Sports.



Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. С тех пор заразилось ещё несколько игроков и членов различных клубов.

Карри вернулся на паркет после травмы незадолго до приостановки сезона и успел принять участие только в одном матче в 2020 году.