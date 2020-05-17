Кук: Леброн после 17 лет в лиге делает то, что многие неспособны на пике формы

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинн Кук поделился мнением о лидере команды Леброне Джеймсе.
«Леброн делает то же самое, что и раньше. Он первым приходит в спортзал, он просто потрясающий лидер. Его игра говорит сама за себя, но то товарищество, что он создаёт в лиге и команде, атмосфера — это невероятно. Он старается общаться со всеми. Он удивительный игрок. После 17 лет в лиге он делает то, что некоторые парни неспособны делать в восьмой год выступлений, на пике своей формы. Удивительно наблюдать за ним каждый день», — приводит слова Куинна Кука TalkBasket.
Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
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