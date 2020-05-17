Хаслем считает, что из-за самоизоляции игроки НБА могут показывать плохую игру

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Юдонис Хаслем считает, что игроки могут показывать плохой баскетбол после возобновления сезона из-за самоизоляции.
«Сейчас игрокам нужно дать возможность выходить из домов, потому что так они смогут сохранить своё психическое здоровье. В противном случае качество игры пострадает, и мы увидим плохой баскетбол. Если игроки не будут довольны, то ничего не выйдет», — приводит слова Хаслема The South Florida Sun-Sentinel.
Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
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