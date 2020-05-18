Игровые кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за $ 560 тыс.

Игровые кроссовки легенды команды Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» Майкла Джордана были проданы на аукционе Sotheby’s за $ 560 тыс. Об этом информирует The Action Network.



В этих кроссовках Джордан выступал во время своего дебютного сезона-84/85.



Эта сумма стала рекордной для кроссовок на аукционах Sotheby’s.



Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.



Ранее сообщалось, что бейсбольные бутсы Майкла Джордана с его автографом были проданы на аукционе за $ 93 тыс.

Бейсбольные бутсы Майкла Джордана были проданы на аукционе за $ 93 тыс.