Игровые кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за $ 560 тыс.
Игровые кроссовки легенды команды Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» Майкла Джордана были проданы на аукционе Sotheby’s за $ 560 тыс. Об этом информирует The Action Network.
В этих кроссовках Джордан выступал во время своего дебютного сезона-84/85.
Эта сумма стала рекордной для кроссовок на аукционах Sotheby’s.
Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.
Ранее сообщалось, что бейсбольные бутсы Майкла Джордана с его автографом были проданы на аукционе за $ 93 тыс.
Бейсбольные бутсы Майкла Джордана были проданы на аукционе за $ 93 тыс.
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