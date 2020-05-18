Шакулин: на подготовку к рестарту надо заложить минимум четыре недели групповых тренировок

Заслуженный тренер России Дмитрий Шакулин считает, что перед возобновлением сезона необходимо дать игрокам около месяца на вхождение заново в необходимый игровой ритм.



«Если возобновлять сезон, то оптимальный вариант — завершить все игры регулярного сезона в одном или двух городах, а потом сразу разыграть трофей в рамках «Финала восьми». В нынешнем сезоне так разыгрывался Кубок Италии, и было очень интересно. Плюс в таком формате сборные играют чемпионаты Европы и мира.



Возрастные баскетболисты обычно тренируются на автопилоте. Они настраивали свой организм годами — знают своё меню, калорийность, свою энергозатратность. И сейчас выпали из этого ритма. Или представьте другую ситуацию. Ты молодой парень, который начал подключаться к основной команде. Только привык к определённой системе, переварил много информации. Сейчас же всё забудется, и после возобновления тренировок придётся начинать учить все комбинации и перемещения практически с чистого листа. Ведь в баскетболе самое важное — оказаться в нужное время в нужном месте. Поэтому могу сказать, что на подготовку к рестарту надо заложить минимум четыре недели групповых тренировок. За это время следует подготовить не только тело, но и восстановить концентрацию», — приводят слова Шакулина «Известия».

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