Дэвид Блатт: Джордан набирал бы 50 очков за матч в современном баскетболе

Бывший главный тренер сборной России и «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт выразил мнение, что легенда «Чикаго Буллз» 1990-х Майкл Джордан набирал бы по 50 очков за матч, если бы выступал в НБА в нынешнее время.
«Джордан набирал бы 50 очков за матч. Как и Уилт Чемберлен. Сегодня он по 25 раз за игру выходил бы на линию штрафного броска и атаковал бы с игры с процентом попадания около 80. В отличие от Чемберлена, который достиг бы примерно 50.
Сериал о Майкле «Последний танец» идеально подходит для нынешнего времени. Меня беспокоит в нём лишь почти насильственная честность. Как тренер, я обычно привык видеть этот мир закрытым и тихим, и внезапно все раскрывается. Да ещё и 22 года спустя», – приводит слова Блатта Sport5.
Напомним, Майкла Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.
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