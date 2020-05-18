Родман: я хотел играть в баскетбол, тусить и переспать со всеми девушками

Один из легендарных игроков «Чикаго Буллз» Деннис Родман в документальном фильме «Последний танец» объяснил своё поведение во время финальной серии плей-офф 1998 года против «Юты Джаз».
После третьей игры Родман без предупреждения пропустил тренировку команды, чтобы принять участие в чемпионате мира по рестлингу. Клуб выписал Родману штраф. Однако уже в четвёртом матче серии Деннис сделал 14 подборов и помог своей команде одержать победу — 86:82.
«Я просто хотел играть в баскетбол, тусить и переспать со всеми девушками. Тренер Фил Джексон понимал, что мне нужно всегда делать то, что хочу. Но, выходя на площадку, я выкладывался на сто процентов», – приводит слова Родмана Yahoo Sports.
«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.
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