«Клипперс» открыли тренировочную базу клуба для игроков

Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» стал 16-й командой НБА, которая открыла для игроков тренировочный центр после вынужденной паузы в сезоне-2019/2020 из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте лиги.

Игроки «Клипперс» смогут начать тренировки начиная с 18 мая. Баскетболистам будут разрешены только индивидуальные тренировки под присмотром персонала, одновременно на площадке могут находиться не более четырёх игроков.

Сезон НБА был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата. С 8 мая НБА разрешила командам вновь открыть тренировочные центры для добровольных занятий в районах, где это разрешено местными властями.