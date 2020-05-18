«Клипперс» открыли тренировочную базу клуба для игроков

Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» стал 16-й командой НБА, которая открыла для игроков тренировочный центр после вынужденной паузы в сезоне-2019/2020 из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте лиги.
Игроки «Клипперс» смогут начать тренировки начиная с 18 мая. Баскетболистам будут разрешены только индивидуальные тренировки под присмотром персонала, одновременно на площадке могут находиться не более четырёх игроков.
Сезон НБА был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата. С 8 мая НБА разрешила командам вновь открыть тренировочные центры для добровольных занятий в районах, где это разрешено местными властями.
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