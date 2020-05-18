Евгений Гомельский: кто-то уже тренируется, а ЦСКА или «Химки» соберутся в середине июня

Член Зала славы ФИБА, олимпийский чемпион Евгений Гомельский выразил мнение, что Евролиге нецелесообразно возобновлять прерванный из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020.
«Очевидно, что если сезон Евролиги-2019/2020 всё-таки решат возобновить, то команды не будут находиться в равных условиях. Какие-то клубы уже тренируются, а условные ЦСКА или «Химки» в лучшем случае смогут собраться в полном составе в середине июня. Так что уровень подготовки будет абсолютно разным и говорить о какой-то справедливости не приходится. Надо уже смириться с окончанием сезона-2019/2020 и сосредоточиться на подготовке к следующему», — приводят слова Евгения Гомельского «Известия».
Евролига в случае продолжения сезона планирует провести оставшиеся матчи турнира в одном городе и без зрителей.
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