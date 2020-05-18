Леброн не смог опередить Джордана ни по одному из 17 параметров в опросе ESPN

Сайт ESPN после завершения показа документального сериала «Последний танец» провёл опрос, в котором предложил болельщикам сравнить Майкла Джордана и Леброна Джеймса. Отвечая на вопрос «Кто же из них лучший игрок?», 73% респондентов выбрали легендарного игрока «Чикаго Буллз».
Джордан опередил звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» по всем 17 параметрам, которые предложили оценить болельщикам баскетбола.
Фото: ESPN
«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.
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