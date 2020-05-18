Чемпионат Германии возобновится со строжайшими мерами безопасности

Чемпионат Германии по баскетболу будет возобновлён со строжайшими мерами безопасности, сообщает Sport1. Сезон должен завершиться до 30 июня. Всего в чемпионате участвуют 10 команд, которые будут разделены на две группы.



Все матчи пройдут при пустых трибунах, без маскотов и групп поддержки. Все баскетболисты будут дважды в неделю проходить тест на коронавирус.



При этом баскетболисты будут жить по одному человеку в номерах специально выкупленных гостиниц. Всего в гостиницах не смогут проживать более 22 человек, а контакты с семьёй и друзьями будут запрещены.



Кроме того участники чемпионата будут ограничены в контактах с прессой и менеджерами. Паркет будет постоянно дезинфицироваться, а мяч будет проходить дезинфекцию каждый раз, когда будет вылетать за пределы площадки дальше чем на два метра.