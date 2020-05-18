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Чемпионат Германии возобновится со строжайшими мерами безопасности

Чемпионат Германии возобновится со строжайшими мерами безопасности
Баскетбол 0

Чемпионат Германии по баскетболу будет возобновлён со строжайшими мерами безопасности, сообщает Sport1. Сезон должен завершиться до 30 июня. Всего в чемпионате участвуют 10 команд, которые будут разделены на две группы.

Все матчи пройдут при пустых трибунах, без маскотов и групп поддержки. Все баскетболисты будут дважды в неделю проходить тест на коронавирус.

При этом баскетболисты будут жить по одному человеку в номерах специально выкупленных гостиниц. Всего в гостиницах не смогут проживать более 22 человек, а контакты с семьёй и друзьями будут запрещены.

Кроме того участники чемпионата будут ограничены в контактах с прессой и менеджерами. Паркет будет постоянно дезинфицироваться, а мяч будет проходить дезинфекцию каждый раз, когда будет вылетать за пределы площадки дальше чем на два метра.

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