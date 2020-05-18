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Евролига предоставила бесплатный доступ к архивным матчам и документальным фильмам

Евролига предоставила бесплатный доступ к архивным матчам и документальным фильмам
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольная Евролига предоставила бесплатный доступ к архивным матчам и документальным фильмам на платформе Euroleague TV. Об этом лига сообщила в официальном «твиттере».

В бесплатном доступе оказались матчи Евролиги и Еврокубка двух последних сезонов, включая «Финалы четырёх».

Сезон Евролиги был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса. Решение относительно возможного возобновления сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.

Пока неизвестно, удастся ли Евролиге возобновить сезон. На момент приостановки регулярного чемпионата в турнирной таблице лидировал «Анадолу Эфес», выигравший 24 матча из 28.

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