Баскетбольная Евролига предоставила бесплатный доступ к архивным матчам и документальным фильмам на платформе Euroleague TV. Об этом лига сообщила в официальном «твиттере».



В бесплатном доступе оказались матчи Евролиги и Еврокубка двух последних сезонов, включая «Финалы четырёх».



Сезон Евролиги был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса. Решение относительно возможного возобновления сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.



Пока неизвестно, удастся ли Евролиге возобновить сезон. На момент приостановки регулярного чемпионата в турнирной таблице лидировал «Анадолу Эфес», выигравший 24 матча из 28.