Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации Боян Богданович выбыл до конца сезона из-за операции по восстановлению сухожилия правой кисти, сообщает ESPN. Богданович получил травму в конце 2019 года, после чего несколько месяцев отыграл с повреждением.



Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. С тех пор заразилось ещё несколько игроков и членов различных клубов.



В нынешнем регулярном чемпионате в 63 матчах Боян Богданович набирал 20,2 очка, собирал 4,1 подбора, совершал 2,1 передачи и выполнял 0,5 перехвата. Реализации бросков из-за дуги составляет 41,4 процентов.



Напомним, до приостановки сезона НБА «Юта Джаз» занимал четвёртое место в таблице Западной конференции.