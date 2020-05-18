Митчелл: Боян Богданович — один из самых крутых парней, которых я знаю

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Донован Митчелл пожелал скорейшего выздоровления своему партнёру по команде Бояну Богдановичу.



«Салют моему брату Бояну за то, что он сражался за нас на протяжении всего сезона. Он один из самых крутых парней из тех, которых я знаю. Поправляйся и будь готов к следующему году», — написал Донован Митчелл в своём «твиттере».



Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. С тех пор заразились ещё несколько игроков и членов различных клубов.



В нынешнем регулярном чемпионате в 63 матчах Боян Богданович набирал 20,2 очка, собирал 4,1 подбора, совершал 2,1 передачи и выполнял 0,5 перехвата. Реализации бросков из-за дуги составляет 41,4 процента.