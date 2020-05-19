Джаред Дадли: Леброн считает себя лучшим игроком в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли считает, что Леброн Джеймс считает себя лучшим игроком в истории. По мнению Дадли, подобное ранее происходило и с Коби Брайантом.



«Конечно, Леброн считает себя лучшим в истории. Думаю, что Коби тоже так думал, чтобы быть честным с самим собой», — приводит слова Джареда Дадли Fadeaway World.



Дадли выразил мнение, что сложно сравнивать игроков из разных эпох. По мнению Дадли, титул лучшего в истории будет зависеть от вкуса каждого человека, так что невозможно выбрать лучшего без бесконечных споров на эту тему.



Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. С тех пор заразилось ещё несколько игроков и членов различных клубов.