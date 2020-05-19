Джаред Дадли: Леброн считает себя лучшим игроком в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли считает, что Леброн Джеймс считает себя лучшим игроком в истории. По мнению Дадли, подобное ранее происходило и с Коби Брайантом.
«Конечно, Леброн считает себя лучшим в истории. Думаю, что Коби тоже так думал, чтобы быть честным с самим собой», — приводит слова Джареда Дадли Fadeaway World.
Дадли выразил мнение, что сложно сравнивать игроков из разных эпох. По мнению Дадли, титул лучшего в истории будет зависеть от вкуса каждого человека, так что невозможно выбрать лучшего без бесконечных споров на эту тему.
Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. С тех пор заразилось ещё несколько игроков и членов различных клубов.
- 19 мая 2020
-
01:04
- 18 мая 2020
-
23:50
-
22:10
-
20:56
-
19:56
-
17:50
-
13:38
-
11:48
-
11:33
-
09:57
-
09:31
-
07:23
-
00:05
- 17 мая 2020
-
22:54
-
21:55
-
20:44
-
18:57
-
17:57
-
16:59
-
15:41
-
13:59
-
12:47
-
11:32
-
11:02
-
09:12
-
08:28
-
07:27
-
02:13
-
00:53
- 16 мая 2020
-
23:55
-
22:58
-
21:38
-
20:49
-
19:31
-
18:30