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Коробков: пять операций на колене заставляют осваивать новую профессию

Коробков: пять операций на колене заставляют осваивать новую профессию
Баскетбол / Евролига 0

Трёхкратный обладатель титула Единой лиги ВТБ и чемпион Евролиги в составе ПБК ЦСКА Павел Коробков рассказал, как пришёл к решению о завершении игровой карьеры.

«Это было в январе 2020 года. Осознал, что уже не получится вернуться в большой спорт. Пару месяцев ещё потренировался, а потом наступил карантин. Как раз с января стал задумываться о том, чем буду заниматься. Всё-таки целый год жил мыслью вернуться в профи, но пять операций на колене заставляют осваивать новую профессию. Пока точно не вижу себя в роли тренера. Мне кажется, что это не моё, хотя я и не пробовал. Тем не менее рассчитываю остаться в баскетболе. До карантина были разговоры с несколькими людьми, но сейчас всё встало на паузу. Надо набраться терпения и ждать, когда этот непростой период закончится», — приводят слова Коробкова «Известия».

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