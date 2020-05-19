Фрай: в нынешней НБА игроки не захотели бы играть с Джорданом

Бывший центровой «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился мнением об игре легенды НБА Майкле Джорджане.

«У Джордана была только одна работа. Она заключалась в том, чтобы просто забросить. И он делал это с удивительной скоростью. Но я не чувствую, что его способ выигрывать работал бы в нынешних условиях. Парни не захотели бы играть с ним», — цитирует Фрая Clutch Points.

Задрафтованный под общим восьмым номером «Нью-Йорк Никс» на драфте 2005 года, Фрай выступал за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Финикс Санз», «Орландо Мэджик», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего за карьеру он провёл 890 матчей, в среднем набирая 8,7 очка за матч и совершая 4,5 подбора и отдавая 1 передачу.