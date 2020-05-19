Леброн объяснил, почему он был бы идеальным партнёром по команде для Джордана
Американский форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своём видении игры с легендарным игроком Майклом Джорданом.
«Лично для меня игра команды всегда на первом месте, поэтому я думаю, что мои лучшие стороны прекрасно раскрылись бы в игре с Майклом. Джордан — убийца. Когда речь заходит об игре Джордана, на ум сразу приходят его броски. Моя главная способность — совершить проход, прочитав игру заранее.
Я видел, что Скотти Пиппен смог сделать с Майклом. Пиппен был одним из моих любимых игроков. Это был абсолютно другой уровень», — приводит слова Леброна Clutch Points.
Ранее Майкл Джордан опередил Леброна Джеймса в рейтинге лучших игроков в истории НБА от ESPN.
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