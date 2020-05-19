Барак Обама: Майкл Джордан и «Чикаго Буллз» изменили культуру

Бывший президент США Барак Обама после просмотра сериала «Последний танец» заявил, что Майкл Джордан и команда «Чикаго Буллз» не только произвели настоящий фурор в баскетболе в 1990-х, но и изменили отношение людей к спорту.
«Майкл Джордан помог по-другому взглянуть на афроамериканских спортсменов. Благодаря ему люди начали воспринимать спорт как часть индустрии развлечений. Майкл Джордан и «Чикаго Буллз изменили культуру», — приводит слова Обамы журналистка ESPN Кэссиди Хаббарт в «Твиттере».
Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.
«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.
- 19 мая 2020
-
09:20
-
09:00
-
07:34
-
06:54
-
06:40
-
01:04
- 18 мая 2020
-
23:50
-
22:10
-
20:56
-
19:56
-
17:50
-
13:38
-
11:48
-
11:33
-
09:57
-
09:31
-
07:23
-
00:05
- 17 мая 2020
-
22:54
-
21:55
-
20:44
-
18:57
-
17:57
-
16:59
-
15:41
-
13:59
-
12:47
-
11:32
-
11:02
-
09:12
-
08:28
-
07:27
-
02:13
-
00:53
- 16 мая 2020
-
23:55