Барак Обама: Майкл Джордан и «Чикаго Буллз» изменили культуру

Бывший президент США Барак Обама после просмотра сериала «Последний танец» заявил, что Майкл Джордан и команда «Чикаго Буллз» не только произвели настоящий фурор в баскетболе в 1990-х, но и изменили отношение людей к спорту.



«Майкл Джордан помог по-другому взглянуть на афроамериканских спортсменов. Благодаря ему люди начали воспринимать спорт как часть индустрии развлечений. Майкл Джордан и «Чикаго Буллз изменили культуру», — приводит слова Обамы журналистка ESPN Кэссиди Хаббарт в «Твиттере».

Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.



«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.