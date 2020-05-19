Гилберт Аренас рассказал, как встера с бездомным помогла ему выиграть $ 300 тыс

Бывший звезда НБА Гилберт Аренас рассказал в «Инстаграме» историю о том, как встреча с бездомным помогла ему выиграть в лотерею $ 300 тыс.
Аренас регулярно играет в лотерею на одной из заправок и ставит на одни и те же номера. 12 мая он не успел вовремя добраться до неё, так как у него закончился бензин. Гилберт остановился на другой заправке, где встретил бездомного, который попросил у него денег. У экс-баскетболиста было при себе $ 10. Он опаздывал к началу розыгрыша и не хотел тратить время на общение с мужчиной. Но всё же решил отдать бездомному $ 5. Мужчина отказался, сказав: «Оставь их себе, но, когда ты выиграешь, ты дашь мне двадцатку. Я знаю, что ты выиграешь».
Гилберт не успел к началу розыгрыша, заправка с автоматом, где он обычно вводил свои номера для лотереи, была уже закрыта. Он расстроенный вернулся домой. На утро ему пришло сообщение о выигрыше $ 300 тыс. Аренас не поверил, подумав, что это шутка. Но позже ему позвонил хозяин бензоколонки, где обычно играл бывший баскетболист. Он рассказал, что знал счастливые номера бывшей звезды НБА и ввёл их вместо Гилберта.
По признанию Аренаса, он вернулся днём позже к бездомному и отблагодарил его. Мужчина расплакался и начал молиться за баскетболиста.
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