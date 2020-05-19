Итудис: победа ЦСКА в Евролиге сезона-2018/2019 дала чувство справедливости

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что испытал чувство справедливости после победы «армейцев» в Евролиге в сезоне-2018/2019. В финале красно-синие обыграли турецкий «Анадолу Эфес» — 91:83.
«После финальной сирены в Витории год назад я почувствовал удовлетворение и облегчение. Наша команда прошла очень серьёзный путь со своими взлётами и падениями, но я чувствовал облегчение, потому что ЦСКА уже давно заслужил титул и наконец его выиграл. В том сезоне команда заставила нас гордиться собой. Все в команде очень ждали этого момента. И он стал гораздо ценнее, учитывая все трудности и то, что у нас осталось незаконченное дело в Белграде. Это даёт ещё большее чувство справедливости.
Мы прошли через множество сложностей и показали характер. Вот что значит слово „команда“. Команду невозможно построить за одну ночь. Это не значит, что её можно подготовить даже за лето и идеально пройти сезон. Этот процесс занимает время. Потребовалось пройти через „Финал четырёх“ в Белграде, Стамбуле, Мадриде. Но в итоге наша команда стала единым организмом, имеющим прочную связь с тренерами, фанатами и менеджментом. Это заставляет меня гордиться чемпионским сезоном», — приводит слова Итудиса «Р-Спорт».
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