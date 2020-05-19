«Жальгирис» стал очередным клубом Евролиги, возобновившим тренировки

Литовский «Жальгирис» объявил 19 мая о возобновлении тренировок. В первом занятии клуба участвовали семь баскетболистов. Иностранные игроки команды, а также Мартин Гебен сейчас находятся за пределами Литвы.



«Во время карантина мы старались давать индивидуальную нагрузку для каждого игрока, максимально загружая их дома. Сначала мы уделили внимание лечению различных микротравм. Теперь мы наконец начинаем тренироваться в нормальном ритме, но это не тот случай, когда мы начинаем с нуля. Всех спортсменов ждёт интенсивная неделя», — приводит слова тренера по физической подготовке «Жальгириса» Юстинаса Грейниса Eurohoops.

Видео доступно на странице «Жальгириса» в YouTube.

Напомним, «Жальгирис» после 28 туров находится на девятом месте в турнирной таблице регулярного сезона Евролиги.