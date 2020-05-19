Чемпионат Германии будет доигран в июне в Мюнхене

Руководство немецкого баскетбола официально подтвердило информацию о возобновлении чемпионата Германии. Сезон будет доигран в Мюнхене, сообщает Eurohoops. Ожидается, что остаток турнира будет проведён в июне. Полное расписание на следующий месяц представят в течение нескольких дней.

Напомним, согласно новому формату в заключительной стадии чемпионата страны примут участие 10 команд, разделённые на две группы. В первую войдут «Бавария», «Крайльсхайм», «Ольденбург», «Геттинген» и «Ульм». Во вторую — «Брозе Бамберг», «Альба», «Фехта», «Людвигсбург» и «Скайлайнерс».

На момент приостановки регулярного чемпионата в первенстве Германии лидировала мюнхенская «Бавария». Ранее сообщалось, какие меры безопасности будут приняты при возобновлении сезона в Германии.