Ватутин рассказал, что после празднования победы ЦСКА в Евролиге проспал впервые за 20 лет
Президент ЦСКА Андрей Ватутин вспомнил, как команда и он праздновали завоевания трофея Евролиги в 2019 году. По его словам, после бурного празднования он даже проспал.
«Ночь в Витории после победы – это та ночь, ради которой хочется продолжать работать. Это те эмоции, которые дано испытать не каждому. Спасибо баскетболу, ЦСКА, игрокам и тренерам, что такая возможность у меня была, и, надеюсь, ещё будет. В ту ночь мы праздновали изо всех сил! И это был первый случай за без малого двадцать лет моей работы в ЦСКА, когда утром на выезде я проспал — такое было опустошение, и так хотелось отдохнуть.
Коллегам пришлось брать ключ, чтобы меня разбудить. Но вещи я собрал накануне, так что никто никуда не опоздал", — приводит слова Ватутина Р-Спорт.
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