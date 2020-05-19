Астахов: когда приобретаем новых игроков, иногда консультируемся с Алексеем Шведом

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов полагает, что лидер коллектива Алексей Швед может остаться в команде. По словам функционера, баскетболисту созданы комфортные условия. Астахов признался, что со Шведом консультируется даже при подписании контрактов с новобранцами.

«Я думаю, за то время, что Алексей выступает за „Химки“, он уже понял, что это его клуб. Здесь ему должно быть комфортно как в игровом, так и в человеческом плане. Он наш лидер: даже когда приобретаем новых игроков, иногда консультируемся с Алексеем. То есть это не просто высокооплачиваемый игрок, а часть нашей команды, причём очень важная. И, конечно, мы хотим, чтобы он остался в „Химках“ и дальше приносил радость нам и нашим болельщикам своей игрой. На данный момент предварительные переговоры с его представителями были проведены.

Сейчас из-за той же ситуации с Евролигой у нас всё на паузе. Если доигрываем сезон — это одна история, если нет — сразу приступим к дальнейшим переговорам. Я думаю, что если у него будет какое-то серьёзное предложение из НБА, причём речь даже не о деньгах, а о роли в команде, то удержать его будет непросто. Думаю, даже несмотря на то, что Швед уже был там, он всё равно примет этот вызов, но при определённых гарантиях клуба и тренера. А если такого предложения не поступит, не вижу резона, зачем ему менять клуб, где он абсолютный лидер, на какой-то другой европейский. Но в любом случае это будет его решение», — приводит слова Астахова «Российская газета».