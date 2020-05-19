Леброн Джеймс: с Джорданом в одной команде мы не проиграли ни одного матча
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил, как ему довелось играть в одной команде с легендарным Майклом Джорданом. По его словам, в связке с ним он не проиграл ни одного матча.
«Меня пригласили в тренировочный лагерь Майкла Джордана. Мы начинали играть где-то в девять часов вечера. Мы неплохо бегали, где-то около часа. Мы играли с Майклом в одной команде и не проиграли тогда ни одного матча. Этот человек был для меня словно Иисус. Я и смотрел на него как на чёрного Иисуса», — приводит слова Леброна Fadeaway World.
Напомним, в СМИ и экспертном сообществе постоянно идёт спор о том, превзойдёт ли Леброн Джеймс достижения Майкла Джордана и заслуживает ли он называться величайшим в истории баскетболистом.
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