Астахов рассказал о готовности Мозгова играть в случае возобновления Евролиги

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о состоянии здоровья центрового команды Тимофея Мозгова. По словам функционера, в случае возобновления сезона Евролиги Мозгов будет готов помочь на паркете.

«Уже неделю до приостановки сезона Тимофей тренировался в полную силу. Понятно, что после двух лет простоя нелегко возвращать прежние кондиции и само ощущение баскетбола. Но шаг за шагом это происходит. Немного побаливает колено, не без этого. И в этом плане нам не повезло: если бы сезон не был остановлен, мы точно увидели бы Тимофея на площадке.

И даже сейчас, если Евролига возобновится, Мозгов будет готов играть. В связи с этим, разумеется, в отношении следующего сезона будем с ним разговаривать, делать всё, чтобы он остался и помог нам», — приводит слова Астахова «Российская газета».