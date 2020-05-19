Хэкетт: Ватутин очень неплохо танцует

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт вспомнил моменты празднования победы после завоевания трофея Евролиги в 2019 году. По его словам, ряд напарников по команде и даже президент клуба продемонстрировали тогда умение танцевать.

«Мы быстро съездили в отель, приняли душ, а потом отправились в ресторан вместе с друзьями и родными. Когда стало совсем поздно, остались те, кто хотел веселиться. Играла музыка, было много шампанского, мы отмечали чемпионство. Думаю, мы отметили его правильно — гуляли всю ночь.

Воронцевич и Хиггинс весь год очень хотели, чтобы я с ними потанцевал перед матчем, когда команда выходит на паркет. Я никогда этого не делал, стеснялся. Нужно было доказать Андрею, что я очень даже неплох в танцах. Мы тогда знатно поплясали, было весело. Кажется, мы даже забирались на стойку бара и танцевали на ней. Президент клуба Андрей Ватутин тоже танцевал, он, кстати, очень неплох! Да и все остальные тоже были хороши, у нас была отличная вечеринка", — приводит слова Хэкетта News.ru.