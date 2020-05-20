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Мэджик Джонсон назвал пять действующих игроков НБА, которые стали бы звёздами в 1990-х

Мэджик Джонсон назвал пять действующих игроков НБА, которые стали бы звёздами в 1990-х
Баскетбол / НБА 0

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон назвал пять действующих игроков, которые были бы звездами в эпоху, когда он выступал вместе с Майклом Джорданом.

«Начнём. Первый — Леброн Джеймс. Далее — Кевин Дюрант. Тут вообще никаких вопросов. Эти парни набирали бы очки в любую эпоху. Ещё Стефен Карри. Мне очень нравится его игра. И я также назову Энтони Дэвиса и Янниса Адетокунбо», — сказал Джонсон в интервью Стивену Эй Смиту, которое опубликовано в «Твиттере».

Мэджик Джонсон на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции разыгрывающего защитника. Он — пятикратный чемпион НБА, трёхкратный MVP сезона, 12-кратный участник матча всех звёзд, 10 раз входил в символические сборные по итогам сезона.

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