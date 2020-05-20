«Химки»: подчинимся РФБ, а в следующем сезоне завоюем чемпионское звание на площадке

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что подмосковный клуб подчинится решению РФБ, если федерация примет решение не определять чемпиона Единой лиги ВТБ в сезоне-2019/2020.



«Мы попали в ситуацию, когда внезапно был остановлен сезон. Здесь нет виноватых, это общая тенденция во всём мире. В каких-то странах решили определить чемпиона исходя из актуальной турнирной таблицы, другие чемпионаты остались без чемпионов.

У нас в «Химках» может быть одно мнение, но в Единой лиге клубы проголосовали, что чемпион определён не будет. Это право лиги, с этим ничего не поделаешь. То же самое касается титула чемпиона России. Для нас было бы престижно его получить, мы никогда не были чемпионами страны. Но если РФБ примет решение не определять чемпиона, мы ему подчинимся. А в следующем сезоне завоюем это звание на площадке», — приводит слова Астахова «Российская газета».